Агент определил, кто нужен «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» и «Краснодаром» в следующем сезоне

Тимур Гурцкая, агент и блогер, оценил шансы «Спартака» на борьбу за первое место в следующем сезоне.
– Они способны по следующему сезону пойти вравную с «Зенитом» и «Краснодаром»?
– Без усиления нет. Им нужен профессиональный крайний защитник. Нельзя с таким, как Джику [в центре] – он может наварить каждый матч, это рискованно. Надо более надежного.
Нападающий обязательно нужен. Получше, чем Угальде. Никто не кричит, что он стоит 70-80 миллионов. Миллионов за 10 мечтают его продать.
- «Спартак» идет в РПЛ четвертым.
- Отставание от топ-3 – два очка.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
