  • Агент определил, кто нужен «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» и «Краснодаром» в следующем сезоне

Агент определил, кто нужен «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» и «Краснодаром» в следующем сезоне

Вчера, 21:51
3

Тимур Гурцкая, агент и блогер, оценил шансы «Спартака» на борьбу за первое место в следующем сезоне.

– Они способны по следующему сезону пойти вравную с «Зенитом» и «Краснодаром»?

– Без усиления нет. Им нужен профессиональный крайний защитник. Нельзя с таким, как Джику [в центре] – он может наварить каждый матч, это рискованно. Надо более надежного.

Нападающий обязательно нужен. Получше, чем Угальде. Никто не кричит, что он стоит 70-80 миллионов. Миллионов за 10 мечтают его продать.

  • «Спартак» идет в РПЛ четвертым.
  • Отставание от топ-3 – два очка.
  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
рылы
1778267223
да проще за ту же сумму купить судей, у них это уже отработано годами. один игрок - это всего-лишь один игрок, и он может накосячить. а судья гарантированно даст нужный результат, как недавно в матче с бедным локо: левое пенальти + левое удаление + не удалили литвинова (что признали потом в ЭСК, а не я придумал). ПОЗОР!
Император 1
1778268860
Защитники, нападающий и вратарь Спартаку нужны, много слишком для одного трансферного окна
Baggio1986
1778271038
Тут все плохо... Вратарь, крайние защитники, центральные тоже, про Джику вообще молчу, а Ву любой обгонит, и форвард нормальный, все в целом на ближайшее время
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
