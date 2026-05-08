Агент ответил, какой российский тренер возглавит «Локо» после Галактионова

Блогер, агент Тимур Гурцкая верит в назначение Станислава Черчесова в «Локомотив».

– В кого ты больше веришь – в то, что поставят Хохлова или в Черчесова?

– Черчесов. Интересна позиция «Ахмата». Он может воспротивиться такой истории. Но если такую ротацию взять, то верю в Станислава Саламовича.