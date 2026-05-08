Агент ответил, какой российский тренер возглавит «Локо» после Галактионова

Блогер, агент Тимур Гурцкая верит в назначение Станислава Черчесова в «Локомотив».
– В кого ты больше веришь – в то, что поставят Хохлова или в Черчесова?
– Черчесов. Интересна позиция «Ахмата». Он может воспротивиться такой истории. Но если такую ротацию взять, то верю в Станислава Саламовича.
- Нынешний тренер «Локо» Михаил Галактионов вскоре может уйти в ЦСКА. Тренер представил красно-синим свое видение дальнейшего развития клуба.
- Галактионов в «Локо» с осени 2022 года. Ранее он работал в РПЛ в «Ахмате» и «Пари НН». Кроме того, тренер возглавлял молодежную сборную России.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров. Будущее Галактионова зависит в том числе от того, удастся ли «Локо» взять медали.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова