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  • Агент ответил, какой российский тренер возглавит «Локо» после Галактионова

Агент ответил, какой российский тренер возглавит «Локо» после Галактионова

8 мая, 16:43
2

Блогер, агент Тимур Гурцкая верит в назначение Станислава Черчесова в «Локомотив».

– В кого ты больше веришь – в то, что поставят Хохлова или в Черчесова?

– Черчесов. Интересна позиция «Ахмата». Он может воспротивиться такой истории. Но если такую ротацию взять, то верю в Станислава Саламовича.

  • Нынешний тренер «Локо» Михаил Галактионов вскоре может уйти в ЦСКА. Тренер представил красно-синим свое видение дальнейшего развития клуба.
  • Галактионов в «Локо» с осени 2022 года. Ранее он работал в РПЛ в «Ахмате» и «Пари НН». Кроме того, тренер возглавлял молодежную сборную России.
  • Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров. Будущее Галактионова зависит в том числе от того, удастся ли «Локо» взять медали.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Черчесов Станислав Галактионов Михаил Гурцкая Тимур
Комментарии (2)
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odessakmv
1778254557
Черчесов в Чечне при работе и похоже там обе стороны готовы к продолжению работы... Смысл ему в Локо идти, тем более на фоне всех последних слухов про Локо... а "Дон-Дону" на днях ВВП добро дал на продолжение высасывания бюджета РФ, так, что у Ахмата с бабками проблем не будет...
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Xiko
1778256238
Игнашевича
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