Итоги жеребьевки стыковых матчей за место в РПЛ

РФС провел жеребьевку переходных матчей за место в РПЛ.
«Клубы РПЛ проведут в гостях первые переходные матчи.
По итогам жеребьeвки первыми дома сыграют клубы ФНЛ. Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах.
Матчи пройдут 20 и 23 мая», – написал РФС.
- За два тура до конца сезона РПЛ места в зоне стыков занимают «Оренбург» и «Динамо Мх».
- В Первой лиге третье-четвертое места занимают «Урал» и «Ротор» соответственно. Обе команды имеют опыт выступления в РПЛ.
- 30-й тур РПЛ состоится в воскресенье, 17 мая. Все игры последнего тура начнутся в 18:00 по московскому времени.
Источник: РФС