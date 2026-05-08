Итоги жеребьевки стыковых матчей за место в РПЛ

РФС провел жеребьевку переходных матчей за место в РПЛ.

«Клубы РПЛ проведут в гостях первые переходные матчи.

По итогам жеребьeвки первыми дома сыграют клубы ФНЛ. Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах.

Матчи пройдут 20 и 23 мая», – написал РФС.