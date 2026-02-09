Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Керимов объяснил провал новичка «Зенита» в Турции

9 февраля, 15:48
3

Комментатор Эльвин Керимов высказался о новом форварде «Зенита» Джоне Дуране.

  • Петербуржцы арендовали его с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Повлиял целый комплекс проблем. Во-первых, его хотел Моуринью, а приглашал Али Коч – сейчас уже бывший президент, который проиграл выборы. Дуран пришел к Жозе, которого очень быстро уволили. Все резко поменялось, пришли новые президент и тренер.

Во-вторых, резко обновилась вся атака: пришли левый вингер Актюркоглу, правый вингер Нене, атакующий полузащитник Асенсио. Плюс Дуран. Новая четверка, которой как-то нужно было сыграться. Адаптировался только Асенсио: Актюркоглу страдает и уже теряет место в составе, Нене чередует хорошие матчи с плохими, у Дурана – игрока с зарплатой 21 млн евро в год, которую полностью платил «Фенер» – тоже сложности. Естественно, это не может устраивать руководство.

Это те части проблемы, в которых можно обвинять не только Дурана. А травмы и конфликты вне поля – уже его ответственность. В последние дни появился инсайд, что после недавнего матча с «Гезтепе» [25 января, последняя игра Дурана в «Фенербахче»] у него в раздевалке случился конфликт с Тедеско – и он чуть ли не пошел на тренера, вел себя агрессивно. После этого президент «Фенера» якобы сказал окружению: «Я с ребенком так не возился, как с Дураном, – и все равно не решил его проблемы».

3+2 в чемпионате, 0 голов в Лиге Европы, необязательное удаление [в матче ЛЕ против «Ференцвароша» Дуран вышел на замену на 60-й и удалился на 91-й]. Все полгода от него чего-то ждали. Правда, Дуран забивал в дерби – «Галатасараю», «Бешикташу». Этими голами точно остался в истории – теперь он, как говорят турки, «настоящий фенеровец». Но, думаю, больше он запомнится как разочарование. Не вписался, не получилось. Сложный парень.

Единственное, непонятно, кто теперь будет у «Фенера» в нападении, – они пока никого не нашли. Все-таки Талиска – не чистый форвард. Ощущение, что Дурану можно было дать еще шанс, но, видимо, эта история с Тедеско все решила.

Думаю, уход Дурана – общее решение, но «Фенер» мог проявить инициативу, учитывая условия. У Дурана была самая высокая зарплата в команде, за полгода ему заплатили 10,5 млн евро – огромные деньги. С такой зарплатой ждешь мгновенного результата», – заявил Керимов.

Еще по теме:
Семак сказал, стало ли подписание Дурана риском для «Зенита»
Дуран поделился ожиданиями от выступлений за «Зенит» 8
Дуран обратился к болельщикам «Зенита» 5
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче Дуран Джон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1770642595
Поняли, что Сережа Сельдерей опять будет жевать сопли, когда его очередной зулус будет считать за мягкотелое существо. Вендел уже просек и который год болта просто забивает.
Ответить
...короче
1770643001
...чуть ли не два раза перечитал, душа поёт!...
Ответить
Номэд
1770644643
Судя по всему, сельдерей в опасности... зпрф!
Ответить
Главные новости
Фото«Краснодар» купил форварда из РПЛ
17:07
1
Фото«Спартак» переманил футболиста «Динамо»
16:43
2
Тюкавин назвал клуб, на который у него «особенный настрой»
16:15
Трансфер Вахании в «Краснодар» на грани срыва
16:02
1
Орлов не понимает игрока «Зенита»: «В чем его сила?»
15:51
11
«Локомотив» вернулся к кандидатуре нападающего «Крыльев Советов»
15:31
2
Глебов: «Девушка считает меня задротом»
15:25
8
Агент прокомментировал грязный поступок Рассказова
15:02
5
Тюкавин заявил, что у «Динамо» есть турнир важнее РПЛ
14:37
5
Итоги медосмотра защитника «Спортинга» для ЦСКА
14:27
1
Все новости
Все новости
Фото«Оренбург» подписал экс-вратаря «Зенита»
17:21
Титов оценил единственный зимний трансфер «Спартака»
17:11
Агент прокомментировал информацию о трансфере Джикии в «Ахмат»
16:47
«Локомотив» интересуется тремя футболистами из РПЛ
16:34
Реакция фанатов «Зенита» на итоги трансферной кампании
15:59
7
«Локомотив» вернулся к кандидатуре нападающего «Крыльев Советов»
15:31
2
Глебов: «Девушка считает меня задротом»
15:25
8
Смолов назвал лучший стадион России
15:15
Новичок ЦСКА Рейс определился с игровым номером
15:08
Агент прокомментировал грязный поступок Рассказова
15:02
5
Итоги медосмотра защитника «Спортинга» для ЦСКА
14:27
1
ФотоГенич описал новичка «Зенита» Дурана одним словом
14:11
4
ВидеоБатраков рассказал, как влюбился в девушку на 10 лет старше: «Хочу прожить с ней свою жизнь»
13:51
25
Реакция фанатов «Зенита» на трансфер Дурана
13:43
6
Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет
13:33
46
Глебов описал новичка ЦСКА Баринова одним словом
13:25
2
«Сумасшедший»: Смертин рассказал о реакции Карпина на его марафоны
13:12
1
ФотоОбляков – о Торопе: «Снится в страшных снах «Зениту»
12:40
10
МИД России Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
12:19
9
Защитник «Спартака» рассказал об изменениях в команде при Карседо
12:14
11
Видео«Зенит» показал первый день звездного новичка в клубе
11:50
13
«Спартак» принял решение по Максименко
11:34
52
Станкович рассказал, как проводил время с футболистами в Москве
11:30
3
Смертин назвал лучшего футболиста в истории России
11:17
1
Титов высказался о возможном переезде Кисляка в Бразилию
11:15
«Такое было два раза»: экс-игрок «Спартака» вспомнил, как Тедеско извинялся перед футболистами
10:55
6
Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»
10:41
«Ночью мне прислали цифры»: Талалаев сделал важный анонс по «Балтике»
10:32
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 