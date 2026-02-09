Керимов объяснил провал новичка «Зенита» в Турции

Комментатор Эльвин Керимов высказался о новом форварде «Зенита» Джоне Дуране.

Петербуржцы арендовали его с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Повлиял целый комплекс проблем. Во-первых, его хотел Моуринью, а приглашал Али Коч – сейчас уже бывший президент, который проиграл выборы. Дуран пришел к Жозе, которого очень быстро уволили. Все резко поменялось, пришли новые президент и тренер.

Во-вторых, резко обновилась вся атака: пришли левый вингер Актюркоглу, правый вингер Нене, атакующий полузащитник Асенсио. Плюс Дуран. Новая четверка, которой как-то нужно было сыграться. Адаптировался только Асенсио: Актюркоглу страдает и уже теряет место в составе, Нене чередует хорошие матчи с плохими, у Дурана – игрока с зарплатой 21 млн евро в год, которую полностью платил «Фенер» – тоже сложности. Естественно, это не может устраивать руководство.

Это те части проблемы, в которых можно обвинять не только Дурана. А травмы и конфликты вне поля – уже его ответственность. В последние дни появился инсайд, что после недавнего матча с «Гезтепе» [25 января, последняя игра Дурана в «Фенербахче»] у него в раздевалке случился конфликт с Тедеско – и он чуть ли не пошел на тренера, вел себя агрессивно. После этого президент «Фенера» якобы сказал окружению: «Я с ребенком так не возился, как с Дураном, – и все равно не решил его проблемы».

3+2 в чемпионате, 0 голов в Лиге Европы, необязательное удаление [в матче ЛЕ против «Ференцвароша» Дуран вышел на замену на 60-й и удалился на 91-й]. Все полгода от него чего-то ждали. Правда, Дуран забивал в дерби – «Галатасараю», «Бешикташу». Этими голами точно остался в истории – теперь он, как говорят турки, «настоящий фенеровец». Но, думаю, больше он запомнится как разочарование. Не вписался, не получилось. Сложный парень.

Единственное, непонятно, кто теперь будет у «Фенера» в нападении, – они пока никого не нашли. Все-таки Талиска – не чистый форвард. Ощущение, что Дурану можно было дать еще шанс, но, видимо, эта история с Тедеско все решила.

Думаю, уход Дурана – общее решение, но «Фенер» мог проявить инициативу, учитывая условия. У Дурана была самая высокая зарплата в команде, за полгода ему заплатили 10,5 млн евро – огромные деньги. С такой зарплатой ждешь мгновенного результата», – заявил Керимов.