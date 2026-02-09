Введите ваш ник на сайте
Новичок «Оренбурга» описал Россию двумя словами

Сегодня, 11:47

Алекс Паласиос, колумбийский новичок «Оренбурга», рассказал, какой представляет Россию.

– Ты в 26 лет переехал в Россию – далеко, другой континент. Как ты сам это ощущаешь? Тяжело было решиться?

– Я благодарен Богу за эту возможность. Счастлив находиться здесь. Это возможность, о которой я давно мечтал. Считаю, что приехал в хорошем возрасте: я уже не совсем молодой, есть определенный опыт, и он помогает мне адаптироваться.

О России я знал как об очень большой и богатой стране. Это ведь крупнейшая страна в мире, не так ли? Знал, что здесь очень образованные люди, которые много читают. Что здесь сильная культура, богатая литература и искусство, самое глубокое озеро, что страна богата нефтью и газом, что здесь вкусная кухня. Россия – мощная держава, здесь есть все.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Оренбург
