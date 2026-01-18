В «Реале» расстроены реакцией болельщиков на результаты команды

Игроки «Реала» были потрясены реакцией болельщиков «Мадрида» в матче 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0), но они предвидели это.

Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» встретили команду громким свистом и неодобрительными возгласами, которые продолжались на протяжении всего матча и после финального свистка, несмотря на победу.

Инсайдер Аранча Родригес рассказала, что руководство и игроки испытали «печаль, удивление и разочарование». В связи с этим команда подхватила фразу, которая распространяется в социальных сетях: «Если вы аплодируете только в славе, но угасаете в поражении, значит, вы никогда не были одним из нас».

Ранее «Реал» проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании и «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.

Футболистов мадридцев предупреждали о возможных последствиях, но они думали, что свист ограничится началом матча с «Леванте», но не продлится все 90 минут. Они не ожидали, что будут чувствовать себя так, будто играют на выезде, и что за пределами для фанатской трибуны никто больше не окажет им поддержки.

Разочарование футболистов вызвано тем, что, хотя болельщики платят за билеты и могут свободно выражать свое недовольство, создается впечатление, что они присутствуют на матче только тогда, когда все идет хорошо.