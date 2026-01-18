Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Реале» расстроены реакцией болельщиков на результаты команды

В «Реале» расстроены реакцией болельщиков на результаты команды

Сегодня, 12:35
3

Игроки «Реала» были потрясены реакцией болельщиков «Мадрида» в матче 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0), но они предвидели это.

Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» встретили команду громким свистом и неодобрительными возгласами, которые продолжались на протяжении всего матча и после финального свистка, несмотря на победу.

Инсайдер Аранча Родригес рассказала, что руководство и игроки испытали «печаль, удивление и разочарование». В связи с этим команда подхватила фразу, которая распространяется в социальных сетях: «Если вы аплодируете только в славе, но угасаете в поражении, значит, вы никогда не были одним из нас».

Ранее «Реал» проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании и «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.

Футболистов мадридцев предупреждали о возможных последствиях, но они думали, что свист ограничится началом матча с «Леванте», но не продлится все 90 минут. Они не ожидали, что будут чувствовать себя так, будто играют на выезде, и что за пределами для фанатской трибуны никто больше не окажет им поддержки.

Разочарование футболистов вызвано тем, что, хотя болельщики платят за билеты и могут свободно выражать свое недовольство, создается впечатление, что они присутствуют на матче только тогда, когда все идет хорошо.

Еще по теме:
2 форварда из РПЛ опережают Холанда и Мбаппе по важному показателю
Заявление Моуринью о возможности возвращения в «Реал» 3
Только один игрок забил 50 голов в Примере быстрее, чем Мбаппе 5
Источник: COPE
Испания. Примера Леванте Реал
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1768732384
Ну конечно они разочарованы после двух важных матчей, вид болельщики чьи команды?великого клуба мира, королевского клуба!игроки должны знать где они играют, защищать интересы клуба,завоевать трофеи,а не как сходить на стадион и делать вид !
Ответить
Benifacto
1768732802
это за Алонсо! и поделом!
Ответить
Spartak_forv@
1768738144
Когда игроки устраивают заговор вокруг вполне себе адекватного тренера,то почему они не должны получать негатив от болельщиков на стадионе?
Ответить
Главные новости
Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:55
1
Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона
20:40
2
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности
20:34
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
20:20
Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом
19:50
2
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
11
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
Все новости
Все новости
Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»
18:59
Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада»
17:26
1
Рафинья получил повреждение
13:47
1
Агент Захаряна рассказал о новой травме игрока
13:35
2
В «Реале» расстроены реакцией болельщиков на результаты команды
12:35
3
Заявление Моуринью о возможном возвращении в «Реал»
11:48
10
«Севилья» боится вести переговоры с ЦСКА
09:29
Только один игрок забил 50 голов в Примере быстрее, чем Мбаппе
Вчера, 21:30
5
Примера. «Реал» одержал победу над «Леванте» (2:0) – дебютную для Арбелоа
Вчера, 18:03
2
ВидеоБолельщики «Реала» на матче с «Леванте» не освистали только двух игроков
Вчера, 16:58
1
Фанаты «Реала» массово призвали Переса к отставке
Вчера, 16:19
1
«Сосьедад» сообщил о новой травме Захаряна
Вчера, 15:59
17
Перес выбрал нового тренера для «Реала»
16 января
5
«Атлетико» выбирает между двумя полузащитниками
16 января
«Реал» интересуется защитником «ПСЖ»
16 января
Полузащитник «Барселоны» проинформировал клуб о желании уйти зимой
16 января
Онопко рассказал, как сорвали его трансфер в «Атлетико»
16 января
Стало известно, сколько «Реалу» придется заплатить за Холанда
16 января
2
Вратарь «Барсы» тер Стеген согласился уйти в другой клуб Примеры
16 января
1
Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»
16 января
12
Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»
16 января
Мбаппе пропустит следующий матч «Реала»
16 января
1
В «Реале» уверены, что только два футболиста играют на своем уровне в этом сезоне
15 января
1
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
15 января
12
Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
1
Юран объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»
15 января
Реакция Слуцкого на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
4
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
15 января
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 