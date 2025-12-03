Ветеран «Динамо» призвал Гусева уйти в отставку из-за его слов про Карпина

Бывший защитник «Динамо» Геннадий Морозов надеется на уход Ролана Гусева из клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера московской команды ранее заявил, что «Динамо» плохо готово физически. Причина – тренер по физподготовке Касайс Мартинес из штаба Валерия Карпина.

На Гусева из-за этих слов с критикой обрушился Леонид Слуцкий.

«Гусеву надо покинуть «Динамо». Если человек после работы с Карпиным и Личкой льет на них грязь, то ему не место в клубе. Его не должно быть в «Динамо»!

Слуцкий про это сказал, а я ему доверяю, потому что он порядочный. Он был в шоке от этих слов и я тоже в шоке. Лучше будет, если следующим главным тренером «Динамо» тоже станет россиянин, а то у нас с иностранцами уже перебор», – сказал Морозов.