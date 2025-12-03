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  • Ветеран «Динамо» призвал Гусева уйти в отставку из-за его слов про Карпина

Ветеран «Динамо» призвал Гусева уйти в отставку из-за его слов про Карпина

3 декабря 2025, 00:40
4

Бывший защитник «Динамо» Геннадий Морозов надеется на уход Ролана Гусева из клуба.

  • Исполняющий обязанности главного тренера московской команды ранее заявил, что «Динамо» плохо готово физически. Причина – тренер по физподготовке Касайс Мартинес из штаба Валерия Карпина.
  • На Гусева из-за этих слов с критикой обрушился Леонид Слуцкий.

«Гусеву надо покинуть «Динамо». Если человек после работы с Карпиным и Личкой льет на них грязь, то ему не место в клубе. Его не должно быть в «Динамо»!

Слуцкий про это сказал, а я ему доверяю, потому что он порядочный. Он был в шоке от этих слов и я тоже в шоке. Лучше будет, если следующим главным тренером «Динамо» тоже станет россиянин, а то у нас с иностранцами уже перебор», – сказал Морозов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (4)
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andrei-sarap-yandex
1764715185
ГУСЕВ ГНИЛОЙ ТРЕНЕР....ПРОВОКАТОР
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Чилим.
1764717207
Морозов... А кто это? Тренер? Человек, который после завершения карьеры футболиста много сделал для Динамо? Или пустозвон, решивший попиариться?
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crf57
1764761778
ГУСЕВ бессовестный!Уходи сам! Пока совсем "не ушли" тебя!
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