Жена Семака: «Люди-невротики, собаки-холерики, ржущие кони вызывают у меня одну реакцию»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что ей обеспечивает муж.

«Вплоть до самой осени мне казалось, [что] я тону в ледяной воде, и в редкие секунды, всплывая на поверхность глотнуть немного воздуха, просила Бога только об одном: чтоб он изменил мое сердце.

Что происходило со мной в это время – уже неважно. Помню, как мы с мужем приехали к угасающему столетнему старцу Отцу Иоанну Миронову в Вехно.

Я знала, что эта встреча станет нашей последней. Вскоре старец почил. Слабым голосом он сказал мне в назидание всего два слова: «Слушайся мужа»… Не сразу, но потихоньку все выправилось.

Слушаться поначалу было непривычно; утешало, что он командует армией и обладает аналитическим умом – в целом, надежный угол зрения. Его сокровенная духовная жизнь не зависит от атмосферных явлений, психика стабильная на 100%. Внезапно пришло осознание, что наша разность, из-за которой я так страдала, на самом деле большое благо.

Я на 80% чокнутая, на 20% сохранная. Вижу полнометражные фильмы вместо снов, болею, если перестаю писать, но в условиях колоссального эмоционального напряжения у моей нервной системы нет зазора для качественного восстановления.

С годами психика научилась защищаться торможением. Многим, кто хорошо со мной знаком, кажется, что у меня есть аутичные черты – медленно говорю, часто повторяю тяжелое «оооох» и засыпаю в общественных местах в любом положении.

Из-за этого малого зазора я не терплю вокруг себя никакого проявления хаоса: люди-невротики, собаки-холерики, ржущие кони, крики, истерики и бардак вызывают у меня одну реакцию – закрыться локтями, убежать в тишину, спрятаться.

Из-за этих жалких 20% я не могу пить алкоголь, ненавижу наркоз и даже принимать наркотические обезболивающие. Как только тень находит на здоровую часть сознания, я падаю…

Мне важно иметь ясный ум; систему, порядок, структуру и всю эту хозяйственную часть обеспечивает мне мой муж.

Недавно, открыв блокнот, я обнаружила, что даже в условиях тяжелейшего года все, что я запланировала, сбылось. Начался новый этап, совершенно другая, деятельная энергия. Я могла бы написать пост о том, какая сильная, какая сильная у меня женская энергия и [что] весь секрет в том, что я опираюсь на себя, но это будет неправдой.

Я довольно смекалистая и живучая, немало сил мне придает муж и осознание, что что бы ни случилось – он отправит за мной вертолет, добежит, доползет, но спасет меня. По-настоящему сильной я могу быть только в Боге – без него жизнь пустая и бесперспективная.

В них двоих и моя опора, и все мое упование. Только с ними мои уязвимые 20% могут спать спокойно», – написала Семак на своей странице в соцсети.