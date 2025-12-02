Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Семака: «Люди-невротики, собаки-холерики, ржущие кони вызывают у меня одну реакцию»

Жена Семака: «Люди-невротики, собаки-холерики, ржущие кони вызывают у меня одну реакцию»

2 декабря, 10:05
31

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что ей обеспечивает муж.

«Вплоть до самой осени мне казалось, [что] я тону в ледяной воде, и в редкие секунды, всплывая на поверхность глотнуть немного воздуха, просила Бога только об одном: чтоб он изменил мое сердце.

Что происходило со мной в это время – уже неважно. Помню, как мы с мужем приехали к угасающему столетнему старцу Отцу Иоанну Миронову в Вехно.

Я знала, что эта встреча станет нашей последней. Вскоре старец почил. Слабым голосом он сказал мне в назидание всего два слова: «Слушайся мужа»… Не сразу, но потихоньку все выправилось.

Слушаться поначалу было непривычно; утешало, что он командует армией и обладает аналитическим умом – в целом, надежный угол зрения. Его сокровенная духовная жизнь не зависит от атмосферных явлений, психика стабильная на 100%. Внезапно пришло осознание, что наша разность, из-за которой я так страдала, на самом деле большое благо.

Я на 80% чокнутая, на 20% сохранная. Вижу полнометражные фильмы вместо снов, болею, если перестаю писать, но в условиях колоссального эмоционального напряжения у моей нервной системы нет зазора для качественного восстановления.

С годами психика научилась защищаться торможением. Многим, кто хорошо со мной знаком, кажется, что у меня есть аутичные черты – медленно говорю, часто повторяю тяжелое «оооох» и засыпаю в общественных местах в любом положении.

Из-за этого малого зазора я не терплю вокруг себя никакого проявления хаоса: люди-невротики, собаки-холерики, ржущие кони, крики, истерики и бардак вызывают у меня одну реакцию – закрыться локтями, убежать в тишину, спрятаться.

Из-за этих жалких 20% я не могу пить алкоголь, ненавижу наркоз и даже принимать наркотические обезболивающие. Как только тень находит на здоровую часть сознания, я падаю…

Мне важно иметь ясный ум; систему, порядок, структуру и всю эту хозяйственную часть обеспечивает мне мой муж.

Недавно, открыв блокнот, я обнаружила, что даже в условиях тяжелейшего года все, что я запланировала, сбылось. Начался новый этап, совершенно другая, деятельная энергия. Я могла бы написать пост о том, какая сильная, какая сильная у меня женская энергия и [что] весь секрет в том, что я опираюсь на себя, но это будет неправдой.

Я довольно смекалистая и живучая, немало сил мне придает муж и осознание, что что бы ни случилось – он отправит за мной вертолет, добежит, доползет, но спасет меня. По-настоящему сильной я могу быть только в Боге – без него жизнь пустая и бесперспективная.

В них двоих и моя опора, и все мое упование. Только с ними мои уязвимые 20% могут спать спокойно», – написала Семак на своей странице в соцсети.

Еще по теме:
Бубнов ответил на обвинения Семака во лжи 10
«Зрение пропало одновременно»: Семаку выписали очки 8
Губерниев назвал трех лучших российских тренеров 9
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1764662884
Ржущие кони это про клинера видимо!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1764664558
что-то у нее мысли весьма ржущие и хаотично-невротичные.... лучше бы сидела молча
Ответить
Интерес
1764664798
Лёва Николаевна Толстая.
Ответить
ilich55
1764665023
Да....торкнуло конкретно.
Ответить
САДЫЧОК
1764665770
Дичь! Тяжело Сероже!Теперь понятно не до тренировок ему.
Ответить
шахта Заполярная
1764669167
Анюта, выпей стакан водки, съешь хороший кусок мяса, а не травы, и вся хворь и дурь быстро выветрится или поработай физически, шпалы потаскай, клинеру морду набей, что бы не ржал, шевелиться надо, а так зачахнешь.
Ответить
ScarlettOgusania
1764670158
вот что сельдерей на завтрак и обед с людьми делает, всего на 80% чокнутая стала, а если бы и на ужин морковку ела - остальные 20% тоже там же оказались... с морковкой "жизнь пустая и бесперспективная", даже постоянно ржущий конь-клинер раздражает...) сны-киноленты с ползущим Семаком по Питеру спасти безумную Аню, и с упованием на то, что Бог пошлёт кусочек "мяса"...))
Ответить
boris63
1764672185
Бомба, хватит собирать сплетни психически неуравновешенной бабы. Самая футбольная новость.
Ответить
Plyash
1764674729
Анюта , ты что , тоже на сельдерей со спаржей перешла ? Срочно к психиатру , у вас же куча детей с Серёжей , сначала отпустите их в жизнь , потом балуйтесь .
Ответить
Тинез Розоп
1764676827
Сельдерей кушать надоело? Курить его стала?…
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 