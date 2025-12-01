Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мэддисон – о «Динамо»: «Уже кажется, что вариант с Карпиным был не такой плохой»

Мэддисон – о «Динамо»: «Уже кажется, что вариант с Карпиным был не такой плохой»

1 декабря, 19:22
46

Известный стример Илья «Maddyson» оценил результаты «Динамо» после ухода Валерия Карпина.

  • Московскую команду временно возглавил Ролан Гусев.
  • При нем бело-голубые проиграли в 2 матчах из 3.

«Спрашивают: как тебе «Динамо» после ухода Карпина? Ну, потому что видно, что лучше не стало. Чудом прошли «Зенит», который, если бы реализовал свои моменты, выиграл бы 4:0 спокойно. Ну, победа над «Махачкалой» – кстати, не без везения тоже. И вот сейчас поражение, на мой взгляд заслуженное. Более-менее равная игра, но второй тайм совсем никудышный.

Объясню, почему я сразу не стал ничего говорить. Потому что я просто не хотел создавать дополнительное давление. Видно, что к моим словам прислушиваются, я один из ведущих футбольных аналитиков и специалистов в стране. Все-таки я болею за этот футбольный клуб, к сожалению, и не хотелось, чтобы какой-то стресс был и у тренерского штаба, и у футболистов. Ну, стресса у них особо и нет. За 5 минут до конца дали пенальти в ворота «Динамо» и показали Тюкавина – он там улыбается-смеется. У ребят все нормально – это главное, что им весело и хорошо.

Даже если бы у Гусева получилось выиграть вообще все матчи, что с такой командой, мне кажется, практически невозможно сделать, то его в любом случае нужно было менять на тренера какого-нибудь полноценного. Потому что все эти исполняющие обязанности – без опыта. Ну вот назначили бы Гусева на вторую половину сезона. Там бы он поднял команду в топ-8, потому что по очкам выше уже просто невозможно подняться. И его бы еще на сезон оставили, он бы провалился – и искали бы нового тренера. Такое уже было много раз.

Отвратительно и очень тревожно перед матчем со «Спартаком». И если «Махачкала» сейчас выиграет свой матч, то до зоны стыков 3 очка останется. Если люди, которые руководят «Динамо» еще не заметили – в случае поражения от «Спартака», если снова соперники из нижней половины таблицы победят, можно вообще в зоне стыков закончить эту часть чемпионата. Все так уверены, что не вылетят, а я уже был свидетелем одного такого вылета, хотя там, конечно, состав был еще хлеще, но вылететь с такими игроками как Осипенко вполне реально.

Люди считают, что это какой-то сильный состав, хотя буквально 2-3 футболиста пребывают хоть в каком-то сознании и стараются на поле. Все остальные либо отбывают номер, либо полнейшие бездари. Нужен кто-то, кто действительно разбирается в футболе, и он нужен уже сейчас, а не в перерыве. Уже сейчас можно кого-то приглашать, если были какие-то наработки, потому что это просто кошмар. Теряется время и теряются очки. Да, один тур остался. Можно не спешить, проиграть и его, опуститься в зону стыков, но по-хорошему активно надо искать тренера и что-то делать уже.

Мне уже даже кажется, что вариант с Карпиным был не такой плохой, даже если бы он сделал «Ростов». «Ростов» особо не вылетал, по-моему. Потому что сейчас крайне унылая ситуация – близкая к критической, к сожалению», – написал Мэддисон.

Источник: телеграм-канал Мэддисона
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1764606694
Мэддисон из США про московское Динамо.Прикольно.
Ответить
Интерес
1764607950
" Видно, что к моим словам прислушиваются, я один из ведущих футбольных аналитиков и специалистов в стране." Какая прелесть!!!Давно такого не читал и не слышал, после "Я гений Игорь Северянин" и А.Мостового "Я самый известный российский футболист в мире!". Кстати, а в какой стране? Если в Залужье, в СШВПС-то возможно...
Ответить
Snek
1764608147
Мэддисон - это просто стример, который глубоко погружён в роль клоуна(а может он и на самом деле клоун по жизни), он несёт всякую чушь, а его публикует трямпопдир.
Ответить
SERG_1959
1764608704
Публикуя этого клоуна Мэддисона (Илья́ Серге́евич Давы́дов) Бомбардир позорится. Мэддисон даже своей великой русской фамилии стесняется. Позорник.
Ответить
sochi-2013
1764609456
Пару строчек словесного поноса осилил, и понял, что стрЁмер или дурак и не разбирается в теме, или проплачен. Как можно за за две недели восстановить то, что Карпин 5 месяцев разваливал?
Ответить
Oldtrafford83
1764652584
А я думаю почему столько комментов под этой новостью, а тут оказывается либеральное какло чучело вылезло из своего очка)))
Ответить
СПОРТ 21 века
1764683855
Болеешь за клуб? А сколько? Честно говоря, есть люди, которые имеют стаж боления более 40 лет (понятно, что это не предел) за одну из региональных команд, однако не лезут в Ютуб устраивать свои шоу. Сколько этих блогеров развелось, которые, к сожалению, манипулируют общественным мнением. Навязывают свои взгляды руководителям и управленцам. Уже есть ощущение, что все самые истинные профессионалы работают в Калининграде. В остальных клубах видятся одни дилетанты и неучи, которых легко обвести вокруг пальца...
Ответить
