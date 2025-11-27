Глушаков внесен в базу «Миротворца»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков включен в список «Миротворца».
Вместе с ним в базу внесены другие российские спортсмены:
- экс-форвард сборной России по баскетболу Сергей Моня
- теннисистка Надежда Петрова
- гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин
- хоккеист Сергей Коньков
- вице-президент КХЛ Александр Гуськов
- победитель Олимпийских игр 1992 года по хоккею в составе Объединенной команды Виталий Прохоров.
Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещeн на территории России.
Источник: ТАСС