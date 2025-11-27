Глушаков внесен в базу «Миротворца»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков включен в список «Миротворца».

Вместе с ним в базу внесены другие российские спортсмены:

экс-форвард сборной России по баскетболу Сергей Моня

теннисистка Надежда Петрова

гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин

хоккеист Сергей Коньков

вице-президент КХЛ Александр Гуськов

победитель Олимпийских игр 1992 года по хоккею в составе Объединенной команды Виталий Прохоров.

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