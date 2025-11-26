Семшов вынес печальный вердикт «Динамо»

Бывший динамовец Игорь Семшов прокомментировал ситуацию в клубе.

Команду в качестве врио возглавляет Ролан Гусев.

Он сменил ушедшего в отставку Валерия Карпина.

«Динамо» занимает 9-е место.

«Слышал, что Гусеву нужно выиграть четыре игры, но это можно сделать, показывая плохую игру. Как по мне, главное – будет ли команда прибавлять, а не результат. Если вы доверяете тренеру, то дайте ему поработать до конца сезона. «Динамо» потеряло шансы на золото, даже за медали будет тяжело бороться», – сказал Семшов.