«Сочи» рисковал опоздать на матч с «Акроном»: «Почти полтора часа провели в дороге»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, как команда добиралась на гостевую игру 16-го тура РПЛ против «Акрона».
– Вы немного припозднились на стадион. Что случилось?
– Не знаю, вроде закладывали определенное время, но пробки, пятница вечер, небольшие аварии… Все‑таки весь выезд из Самары находится на двух дорогах.
Конечно, ничего хорошего нет в том, что мы почти полтора часа провели в дороге.
– Скажется ли это на игре команды?
– Можно после игры все что хочешь сказать, но, наверное, не скажется. Конечно, никто не ожидал, что так долго будем в дороге.
- Матч на «Солидарность Арене» начался в 18:30 мск.
- «Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»