«Сочи» рисковал опоздать на матч с «Акроном»: «Почти полтора часа провели в дороге»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, как команда добиралась на гостевую игру 16-го тура РПЛ против «Акрона».

– Вы немного припозднились на стадион. Что случилось?

– Не знаю, вроде закладывали определенное время, но пробки, пятница вечер, небольшие аварии… Все‑таки весь выезд из Самары находится на двух дорогах.

Конечно, ничего хорошего нет в том, что мы почти полтора часа провели в дороге.

– Скажется ли это на игре команды?

– Можно после игры все что хочешь сказать, но, наверное, не скажется. Конечно, никто не ожидал, что так долго будем в дороге.