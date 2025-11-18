Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпина раскритиковали за работу в «Динамо»: «Оставил только разлад и шатания»

Карпина раскритиковали за работу в «Динамо»: «Оставил только разлад и шатания»

Сегодня, 19:30
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев подвел неутешительные итоги работы Валерия Карпина в «Динамо».

«То что оставил Карпин в «Динамо», багажом называть не следует. Никакого багажа там нет. Только разлад и шатания, никакой системы не видно. Просто разлад в команде, абсолютно ничего нет.

Не каждый классный футболист может быть тренером. И в этом нужно самому себе признаваться. Вот я себе признался, что по некоторым причинам не могу быть тренером, а Карпин – нет.

Он хочет быть тренером, потому что там большие деньги. И никогда не скажет, что он чего-то не понимает. А я вижу, что он ни черта не понимает в футболе. Так бывает с высококлассными спортсменами.

Сами все понимают на футбольном поле, а при этом становятся никакими тренерами. Карпин ничего не понимает, ничего не видит и ничего не знает.

Из-за этого и пошли результаты «Динамо». Он уходит, потому что понял, что не в состоянии руководить и видеть недостатки в команде.

Ушли Карпин и Станкович из наших клубов, оно и к лучшему. Ребята сами в ситуации смогут разобраться. Очевидно, что и тот и другой вносили в команду нервозность. Тренера обычно оценивают по результату.

Все надеялись, что Карпин и Станкович будут великими тренерами, раз великими игроками были. Но они ими никогда не будут. Российский футбол только приобрел от того, что они ушли. Это здорово. Сейчас команды заиграют», – сказал Пономарев.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

Еще по теме:
Реакция Пономарева на попытку лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России 3
Пономарев: «Карпин – актер, играющий роль тренера, он не разбирается в футболе» 5
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу» 24
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Пономарев Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Феликс Михайлов
1763485170
Зато каждый бывший футболист в старости может стать диванным муд@zвоном.
Ответить
Desma
1763485181
Спартак может и заиграет, но Динамо - большие сомнения. У Динамо, в отличие от Спартака, отсутствует дух авантюризма. Валера его напрочь убил.
Ответить
sochi-2013
1763486157
Не, Пудель Станковича не "перебьет". Настолько очевидно, что он никакой тренер. Ни у кого вопроса не возникает: Может зря уволили? Даже по "собственному желанию"
Ответить
kvm
1763488105
только рыжие волосы с бородёнки...
Ответить
