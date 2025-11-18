Карпина раскритиковали за работу в «Динамо»: «Оставил только разлад и шатания»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев подвел неутешительные итоги работы Валерия Карпина в «Динамо».
«То что оставил Карпин в «Динамо», багажом называть не следует. Никакого багажа там нет. Только разлад и шатания, никакой системы не видно. Просто разлад в команде, абсолютно ничего нет.
Не каждый классный футболист может быть тренером. И в этом нужно самому себе признаваться. Вот я себе признался, что по некоторым причинам не могу быть тренером, а Карпин – нет.
Он хочет быть тренером, потому что там большие деньги. И никогда не скажет, что он чего-то не понимает. А я вижу, что он ни черта не понимает в футболе. Так бывает с высококлассными спортсменами.
Сами все понимают на футбольном поле, а при этом становятся никакими тренерами. Карпин ничего не понимает, ничего не видит и ничего не знает.
Из-за этого и пошли результаты «Динамо». Он уходит, потому что понял, что не в состоянии руководить и видеть недостатки в команде.
Ушли Карпин и Станкович из наших клубов, оно и к лучшему. Ребята сами в ситуации смогут разобраться. Очевидно, что и тот и другой вносили в команду нервозность. Тренера обычно оценивают по результату.
Все надеялись, что Карпин и Станкович будут великими тренерами, раз великими игроками были. Но они ими никогда не будут. Российский футбол только приобрел от того, что они ушли. Это здорово. Сейчас команды заиграют», – сказал Пономарев.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.