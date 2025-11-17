Агент: «Вагнер Лав всегда выполнит просьбу ЦСКА»

Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, высказался о возможном возвращении бразильца в клуб РПЛ.
– Вагнер еще не знает, когда он перестанет играть. У него контракт с «Ретро» до мая 2026 года, и он его выполнит.
– Хочет ли он вернуться в Россию и завершить карьеру в ЦСКА?
– Должно быть приглашение от ЦСКА – тогда, да, я верю, что Вагнер поедет. Он всегда выполнит просьбу ЦСКА.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
Источник: Sport24