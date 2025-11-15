Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Самая красивая ведущая «Матч ТВ» одной фразой отреагировала на увольнение Станковича из «Спартака»

Самая красивая ведущая «Матч ТВ» одной фразой отреагировала на увольнение Станковича из «Спартака»

Сегодня, 10:09
12

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», отреагировала на отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Ну вот и всe!» – написала Ольга по ситуации.

  • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
  • Ей 42 года.
  • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

Источник: телеграм-канал Ольги Петриковой
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1763192368
...могла сказать более коротко и ёмко - - п****ц!...
Ответить
рылы
1763192936
и к чему эта мусорная новость здесь?
Ответить
vvv123
1763194845
Отмучился мужик - сказала она!
Ответить
subbotaspartak
1763195177
Вася, ты спал с депутатом гордумы Сургута? Ты охренел?!!! А зря...
Ответить
опус 2
1763197301
Самую красивую ведущую послушали А что скажет самая сексуальная ведущая ?
Ответить
Цугундeр
1763197553
)) Две полоски... «Ну вот и всe!» – написала Ольга по ситуации. Осталось разобраться чей фанат отец ребёнка..)
Ответить
FWSPM
1763198587
самая красивая ? а как же орзул? неразбериха
Ответить
NewLife
1763203633
"«Ну вот и всe!»", а ты боялась, даже юбка не помялась)))
Ответить
oyabun
1763211195
Содержанки. Второй сезон.
Ответить
гууд
1763213372
Ну вот и все! Ракушка закрылась))))
Ответить
