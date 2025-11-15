Самая красивая ведущая «Матч ТВ» одной фразой отреагировала на увольнение Станковича из «Спартака»

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», отреагировала на отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Ну вот и всe!» – написала Ольга по ситуации.

Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».

Ей 42 года.

В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

