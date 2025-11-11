Карпин отреагировал на резонансные слова Станковича про уход из «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о словах Деяна Станковича. Сербский специалист ранее заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Спартака», он устал и хочет домой.

– Вы говорили на пресс-конференции, что хотите к жене и дочке.

– Это Станкович сказал, что хочет к жене и дочке. Но я тоже хочу.

– Что бы вы делали в международную паузу, если бы не сборная? Например, в идеальной картине мира.

– Не в идеальной картине, а у любого тренера, который не совмещает. У меня было бы четыре дня отпуска.

– Вам нужны эти выходные сейчас?

– Мне они всегда нужны, не только сейчас.