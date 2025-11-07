Булыкин сказал, когда «Спартаку» следует уволить Станковича

Дмитрий Булыкин высказался о перспективах Деяна Станковича в «Спартаке». Сербский специалист после матча с «Локомотивом» заявил, что готов к отставке.

– Можно ли по словам Станковича сделать вывод, что он покинет «Спартак» в скором времени?

– Думаю, да, он понимает, что есть разговоры и нового тренера‑испанца во всей прессе угадывают, поэтому я думаю, что всe зависит от следующих результатов. Кубковый результат – это неплохо, но будут смотреть на чемпионат и на то место, которое сейчас у «Спартака». Потому что по тем закупкам, которые были, «Спартак» должен идти в тройке и бороться за чемпионство, а он пока далековато от верхних мест.

– Нужно ли сейчас менять Станковича или подождать до конца сезона или перерыва?

– Здесь всe зависит от того, как команда идет. Если команда сейчас проиграет, то, чтобы встряхнуть игроков, приходит новый тренер, и все футболисты начинают по‑новому себя показывать главному тренеру, поэтому здесь всe зависит от результатов и от того, есть ли новый тренер, и готов ли он приступить сразу же к работе. Там много нюансов, которые мы не знаем и поэтому не можем сказать, когда лучше поставить нового тренера. Но я думаю, что самое оптимальное – это когда «Спартак» будет проигрывать.