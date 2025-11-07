Аршавин сказал, у кого сильнее состав – у «Зенита» или «Спартака»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил состав петербургской команды и «Спартака».
– Игра у «Спартака» нестабильная, результат, соответственно, тоже. Но это такой «Спартак».
– Некоторые эксперты считают, что у москвичей состав сильнее, чем у «Зенита».
– Плюс‑минус какие‑то позиции сильнее, но в целом – нет. У «Зенита» состав лучше.
– «Спартак» войдет в тройку в чемпионате?
– Многое может измениться в зимнее трансферное окно, кто как усилит состав или, наоборот, кто кого потеряет.
Источник: «Матч ТВ»