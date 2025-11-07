Аршавин сказал, у кого сильнее состав – у «Зенита» или «Спартака»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил состав петербургской команды и «Спартака».

– Игра у «Спартака» нестабильная, результат, соответственно, тоже. Но это такой «Спартак».

– Некоторые эксперты считают, что у москвичей состав сильнее, чем у «Зенита».

– Плюс‑минус какие‑то позиции сильнее, но в целом – нет. У «Зенита» состав лучше.

– «Спартак» войдет в тройку в чемпионате?

– Многое может измениться в зимнее трансферное окно, кто как усилит состав или, наоборот, кто кого потеряет.