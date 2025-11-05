Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

Команды встречались в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Краснодарцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «Ozon Арене».

«Всегда важно побеждать. У нас уже есть серия из победных игр. Болельщики приходят на стадион, смотрят по телевизору.

Первый тайм был очень сложный. Ребята молодцы, что играли до конца. Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть.

Нужно подготовиться к этому матчу. Важно уметь добавлять в сложные моменты. Рад, что у нас получилось. В Оренбурге сложно играть», – сказал Мусаев.