Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ

«Краснодар» на выезде переиграл «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Мурада Мусаева пропустила первой, но в итоге добыла волевую победу со счетом 3:1.

Данила Козлов забил сам и ассистировал на Джона Кордобу. Колумбиец в концовке оформил дубль, увеличив преимущество южан до двух мячей.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «Ozon Арене».