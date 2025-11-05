Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ

«Краснодар» на выезде переиграл «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Мурада Мусаева пропустила первой, но в итоге добыла волевую победу со счетом 3:1.
Данила Козлов забил сам и ассистировал на Джона Кордобу. Колумбиец в концовке оформил дубль, увеличив преимущество южан до двух мячей.
Ответная встреча пройдет 26 ноября на «Ozon Арене».
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
Оренбург - Краснодар - 1:3 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Савельев, 9; 1:1 - Д. Козлов, 12; 1:2 - Д. Кордоба, 88; 1:3 - Д. Кордоба, 90+5.
Источник: «Бомбардир»