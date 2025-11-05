Юран сказал, чего не хватает «Спартаку»

Российский тренер Сергей Юран ответил, чего не хватает «Спартаку» в этом сезоне.

«На мой взгляд, стабильности состава. И прошлом, и в этом сезоне вижу, что игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется. Поиск у тренера постоянно происходит.

Во-вторых, игровой дисциплины и физического состояния, «Спартак» волнообразно проводит игры», – сказал Юран.