Юран сказал, чего не хватает «Спартаку»

Российский тренер Сергей Юран ответил, чего не хватает «Спартаку» в этом сезоне.
«На мой взгляд, стабильности состава. И прошлом, и в этом сезоне вижу, что игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется. Поиск у тренера постоянно происходит.
Во-вторых, игровой дисциплины и физического состояния, «Спартак» волнообразно проводит игры», – сказал Юран.
- «Спартак» занимает 6 место в РПЛ по итогам 14 туров.
- Следующий матч команда проведет 6 ноября против «Локомотива» в Кубке.
Источник: «Футбол России»