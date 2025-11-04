Мостовой встал на защиту Станковича

Александр Мостовой не согласился с критикой главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Столичная команда проиграла 1:2.

Москвичи идут на 6-м месте в чемпионате с 10-очковым отставанием от лидера.

«Мне не кажется, что Станкович потерял нити управления командой. Да, проиграли «Краснодару», а ведь могли и сыграть вничью, на последних минутах у «Спартака» был хороший момент.

Но играли на выезде, против чемпиона страны, поэтому счет 1:2 – достойный результат.

Другое дело, что в игре команды были некоторые шероховатости, но без этого не бывает.

У нас ведь много команд играют с подобными недочетами, но про них ничего не говорят. А говорят только про «Спартак», который всегда находится на виду», – сказал Мостовой.