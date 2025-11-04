Введите ваш ник на сайте
Мостовой встал на защиту Станковича

Вчера, 18:18
5

Александр Мостовой не согласился с критикой главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Столичная команда проиграла 1:2.
  • Москвичи идут на 6-м месте в чемпионате с 10-очковым отставанием от лидера.

«Мне не кажется, что Станкович потерял нити управления командой. Да, проиграли «Краснодару», а ведь могли и сыграть вничью, на последних минутах у «Спартака» был хороший момент.

Но играли на выезде, против чемпиона страны, поэтому счет 1:2 – достойный результат.

Другое дело, что в игре команды были некоторые шероховатости, но без этого не бывает.

У нас ведь много команд играют с подобными недочетами, но про них ничего не говорят. А говорят только про «Спартак», который всегда находится на виду», – сказал Мостовой.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762275906
Словом,-работает плохо, но будет работать ещё лучше!
Ответить
Everest13
1762278894
Любая команда может споткнуться в игре, если постараться, но в том то и дело спотыкается пока Спартак, там где ждём игры или чуда, но пока ждем так и сезон закончится... А вот пятерка поприличнее смотрится на этот момент
Ответить
DOCTOR PENALTY
1762281296
Всю карьеру Мостовой отыграл атакующим полузащитником, а теперь решил попробовать себя в защите. ))
Ответить
andr45
1762329554
КРАСНОДАР - ДИНАМО - удары в створ ворот 5 — 0 - угловые……………...5 — 0 КРАСНОДАР - СПАРТАК - удары в створ ворот 5 — 6 - угловые……………...6 — 3 РЕЗЮМЕ Карпуша-дорогуша — ГЕНИЙ Станкович - физрук
Ответить
zigbert
1762333559
Ну хоть кто то должен вступиться за тренера.
Ответить
