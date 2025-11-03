Сперцян описал «Спартак» двумя словами после победы над ним

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- Краснодарцы завершали встречу вдевятером.
- Команда вышла на 1-е место.
- «Спартак» отстает на 10 очков.
– Что случилось с «Краснодаром»?
– «Спартак» – сильная команда, мы чуть подсели. Нужно было больше давить. Может быть, где‑то устали. Так бывает, это футбол. Главное, что команда победила. Три очка есть.
– Много удалений.
– Бывает, ничего. У нас сильная команда, сильная обойма. Будет ротация.
– Что подумали в моменте удаления Кордобы?
– Он важный игрок для нас. Решение судьи. Но удар локтем был.
– «Спартак» не разочаровал?
– Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше.
Источник: «Матч ТВ»