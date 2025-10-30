Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»

Александр Клюев, агент латераля «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, сообщил, что предлагал игрока в «Спартак».
– Тикнизян мог оказаться в «Спартаке»?
– До какой-то конкретики не дошло. Когда я встречался с Франсисом Кахигао и Олегом Малышевым по поводу Николая Комличенко, задал конкретный вопрос: «Вам интересен Тикнизян и еще один игрок?».
Кахигао ответил, что футболисты хорошие, но на данный момент это – не приоритет для «Спартака».
– То есть, это было этим летом?
– Да.
- «Црвена Звезда» купила Наира у «Локомотива» за 1,7 миллиона евро.
- Контракт до лета 2028 года.
- За «Црвену Звезду» у Тикнизяна 15 матчей, ассист.
Источник: «РБ Спорт»