Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»

Александр Клюев, агент латераля «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, сообщил, что предлагал игрока в «Спартак».

– Тикнизян мог оказаться в «Спартаке»?

– До какой-то конкретики не дошло. Когда я встречался с Франсисом Кахигао и Олегом Малышевым по поводу Николая Комличенко, задал конкретный вопрос: «Вам интересен Тикнизян и еще один игрок?».

Кахигао ответил, что футболисты хорошие, но на данный момент это – не приоритет для «Спартака».

– То есть, это было этим летом?

– Да.