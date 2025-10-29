Агент Лички предложил тренера «Спартаку»

Марцел Личка может возглавить «Спартак». Кандидатуру тренера предложил московскому клубу агент 48-летнего специалиста Анатолий Николаев.

«Мы действительно обсуждали с людьми из Спартака возможность назначения Марцела. Сам предложил им рассмотреть такой вариант. Личка в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет», – сказал агент.