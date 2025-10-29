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Агент Лички предложил тренера «Спартаку»

29 октября 2025, 12:31
5

Марцел Личка может возглавить «Спартак». Кандидатуру тренера предложил московскому клубу агент 48-летнего специалиста Анатолий Николаев.

«Мы действительно обсуждали с людьми из Спартака возможность назначения Марцела. Сам предложил им рассмотреть такой вариант. Личка в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет», – сказал агент.

  • Личку ранее уволили из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».
  • С 2023 по 2025 год тренер работал в «Динамо», а до этого – в «Оренбурге».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Личка Марцел
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1761731873
Личка классный тренер, только уже наелся "клубного говна" в Динамо, а у нас в Спартаке этой субстанции ещё больше, так что вряд ли пойдёт. Если только за очень большое бабло. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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FFR
1761733646
Я думаю, опять не то, нужен тренер победитель и точка! Личка в Турции не смог поднять клуб с последнего места. И в Динамо профукал чемпионство, когда вроде ничего не мешало.
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Everest13
1761739575
Почему бы и нет, в Динамо он себя проявил, а Спартаку терять нечего
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