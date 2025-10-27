Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал столкновение с форвардом «Зенита» Лусиано Гонду.

Эпизод произошел на 82‑й минуте.

Судья сначала удалил Расулова, но после просмотра ВАР ограничился желтой карточкой.

– Что чувствовали, когда вас сначала удалили, потом долго пришлось ждать решения судьи, после чего вас вернули в игру?

– Не особо приятные были эмоции. Но сейчас хочу извиниться перед Лусиано. На повторе видно, что сыграл я не совсем в мяч, а врезался в игрока «Зенита».

Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и он хорошо себя чувствует. Это моя ошибка – я не успел к мячу. Хорошо, что все обошлось только желтой карточкой.

– Вы поняли, почему ей в итоге ограничилось?

– Потому что наш игрок был ближе к воротам, чем игрок «Зенита».

– С вами все в порядке после этого эпизода?

– Да! Мы вдвоем шли на мяч, мой фокус был только на мяче, я точно не хотел причинить вред здоровью Лусиано.