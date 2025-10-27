Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал столкновение с форвардом «Зенита» Лусиано Гонду.
- Эпизод произошел на 82‑й минуте.
- Судья сначала удалил Расулова, но после просмотра ВАР ограничился желтой карточкой.
– Что чувствовали, когда вас сначала удалили, потом долго пришлось ждать решения судьи, после чего вас вернули в игру?
– Не особо приятные были эмоции. Но сейчас хочу извиниться перед Лусиано. На повторе видно, что сыграл я не совсем в мяч, а врезался в игрока «Зенита».
Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и он хорошо себя чувствует. Это моя ошибка – я не успел к мячу. Хорошо, что все обошлось только желтой карточкой.
– Вы поняли, почему ей в итоге ограничилось?
– Потому что наш игрок был ближе к воротам, чем игрок «Зенита».
– С вами все в порядке после этого эпизода?
– Да! Мы вдвоем шли на мяч, мой фокус был только на мяче, я точно не хотел причинить вред здоровью Лусиано.