Лещенко двумя словами охарактеризовал игру «Динамо» при Карпине

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко посетовал, что ему не нравятся ни результаты, ни игра столичной команды.

Динамовцы уступили «Зениту» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

Они опустились на 9-е место в таблице РПЛ.

«Не получается ничего пока. Очень невыразительная игра была. «Зенит» явно команда более профессиональная что ли.

Мне грустно от результатов «Динамо». 13 туров, пока ничего. Самое главное даже не проигрыши, непонятно какая игра: от защиты, нападения.

Комбинационного футбола мало, травмы преследуют, чехарда с заменами. Основной состав не наигран. К сожалению, пока ничего не получается.

Первый тайм с «Локомотивом» был ярким, начало матча с «Зенитом», но потом что-то развалилось. Расулов симпатичный парень очень. И Бабаев, который отыграл с «Крыльями».

Не понимаю, почему в конце игры с «Зенитом» не было замен: подключить свежие силы и всех молодых ребят. Выход Кутицкого вообще был непонятен для меня», – сказал Лещенко.