Смолов пошутил о попытке похищения Мостового: «Недоработали ребята из Морской академии, да?»

Федор Смолов с юмором высказался о том, что вингера «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге.

Инцидент произошел 23 октября.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

– Мостовой очень здорово забил «Динамо». У него еще намедни произошла ситуация как раз-таки накануне этого матча. Мог вообще не выйти на эту игру.

Он мог вообще не оказаться там, и «Динамо» бы как минимум одно очко могло увезти. То есть недоработали ребята из Морской академии, да?

– А Морская академия, она не внутренних дел, к «Динамо» не относилась?

– Это можно считать заговором против динамовцев? Собственно, не смешная история, потому что я уточнил: это не пранк нифига.

И в наши дни хорошо, что преступники такого калибра у нас встречаются. Так, конечно, могли бы «Зенит» без трех очков оставить.

– На самом деле, звучит не очень прикольно, потому что когда людей похищают средь бела дня...

– Да вообще не прикольно. Очень хорошо, что у нас есть вот этот безопасный город, что такое количество камер, что очень быстро их задержали, но, честно, могу сказать, что чистые дятлы, ***. Страшная ситуация на самом деле.