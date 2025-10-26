Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Примера. «Реал» победил «Барсу» в Эль Класико и оторвался от нее на 5 очков

Примера. «Реал» победил «Барсу» в Эль Класико и оторвался от нее на 5 очков

Сегодня, 20:21
12

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 10-го тура Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» закончилась со счетом 2:1.

Голы в составе победителей забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. У каталонцев единственный забитый мяч на счету Фермина Лопеса.

«Реал» набрал 27 очков и закрепился на первом месте. Отрыв от «Барсы» составляет пять очков.

Испания. Примера. 10 тур
Реал - Барселона - 2:1 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 22; 1:1 - Ф. Лопес, 38; 2:1 - Д. Беллингем, 43.
Удаления: нет - Педри, 90+10 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: К. Мбаппе, 52 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вжыхъ
1761499433
Крутая игра. Мбаппе явно лучше выглядит чем в прошлом году. Ямаль выдал несколько передач, увы, не реализованных... Игра смотрелась.
Ответить
рылы
1761499488
где емаль позорный со своими картинками? скройся в подтрибунке и не визжи.
Ответить
Niklas80
1761499550
Как дела, Ямаль?)))
Ответить
Spartak_forv@
1761499600
От сегодняшнего разгрома спасло плохая реализация у Мадрида и потрясающая игра Щенсного у Барселоны.
Ответить
Romeo 123
1761500766
И где эта эмаль сейчас плачит в подушку
Ответить
...уефан
1761501172
...дотявкался щенок!...
Ответить
САНЁК17
1761504530
Ну эмаль для путолония ты куда пропала?
Ответить
DeStar
1761505920
норм матч, барса конечно далеко не фул составом, как минимум рафы им точно не хватало, да и левы в таких матчах тоже. Но травмы , что етсь то есть, не только у барсы они бывают. Понравилось как играл реал и прессинговал, часто отбирал мячи на чужой половине поля. Не понравился каррерас, часто терял мячи и косячил. Ямаль нулевой, за 90 минут из хорошего навес на кунде.
Ответить
