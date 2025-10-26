Примера. «Реал» победил «Барсу» в Эль Класико и оторвался от нее на 5 очков

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 10-го тура Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» закончилась со счетом 2:1.

Голы в составе победителей забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. У каталонцев единственный забитый мяч на счету Фермина Лопеса.

«Реал» набрал 27 очков и закрепился на первом месте. Отрыв от «Барсы» составляет пять очков.