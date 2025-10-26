Примера. «Реал» победил «Барсу» в Эль Класико и оторвался от нее на 5 очков

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 10-го тура Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» закончилась со счетом 2:1.
Голы в составе победителей забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. У каталонцев единственный забитый мяч на счету Фермина Лопеса.
«Реал» набрал 27 очков и закрепился на первом месте. Отрыв от «Барсы» составляет пять очков.
Испания. Примера. 10 тур
Реал - Барселона - 2:1 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 22; 1:1 - Ф. Лопес, 38; 2:1 - Д. Беллингем, 43.
Удаления: нет - Педри, 90+10 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: К. Мбаппе, 52 - нет.
Источник: «Бомбардир»