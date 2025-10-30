Стало известно, что Ямаль мог сказать игроку «Реала» перед потасовкой в Эль Класико

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, возможно, не говорил фразу «увидимся снаружи» в концовке матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2). По данным журналиста Cadena SER Санти Овалье, на самом деле Ямаль сказал капитану мадридцев Дани Карвахалю: «Увидимся в ответном матче». При этом в реплике 18-летнего вингера не было неуважения к партнеру по сборной Испании.

После финального свистка Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ямалю, что он слишком много говорит. Затем на поле началась стычка, после чего вингера «Барселоны» увели с поля.

Marca сообщала, что Ямаль сказал кому-то: «Увидимся снаружи».