Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с вингером команды Винисиусом.
Бразилец резко отреагировал на его замену в матче с «Барселоной» (2:1) в чемпионате Испании не пожал руку главному тренеру.
«В среду, после двух выходных, мы встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне... И я остался доволен. Все решено.
Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Начиная со среды, вопрос был закрыт.
Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении», – сказал Алонсо.
- Винисиус после Эль Класико извинился за свое поведение, но не упомянул главного тренера в заявлении.
- 25-летний бразилец в этом сезоне провел 13 матчей за «Реал», забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: Marca