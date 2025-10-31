Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с вингером команды Винисиусом.

Бразилец резко отреагировал на его замену в матче с «Барселоной» (2:1) в чемпионате Испании не пожал руку главному тренеру.

«В среду, после двух выходных, мы встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне... И я остался доволен. Все решено.

Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Начиная со среды, вопрос был закрыт.

Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении», – сказал Алонсо.