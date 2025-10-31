Введите ваш ник на сайте
Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом

Сегодня, 13:20
1

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с вингером команды Винисиусом.

Бразилец резко отреагировал на его замену в матче с «Барселоной» (2:1) в чемпионате Испании не пожал руку главному тренеру.

«В среду, после двух выходных, мы встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне... И я остался доволен. Все решено.

Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Начиная со среды, вопрос был закрыт.

Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении», – сказал Алонсо.

  • Винисиус после Эль Класико извинился за свое поведение, но не упомянул главного тренера в заявлении.
  • 25-летний бразилец в этом сезоне провел 13 матчей за «Реал», забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Винисиус Алонсо Хаби
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1761913780
В своё время Кройф, будучи тренером Барселоны сделал замечание по тренировочному процессу Стоичковому. Стоичков ответил я получил Золотой мяч, какие ко мне могут быть вопросы. Главный тренер предложил соревнование игроку, кто больше попадёт в перекладину ворот. В итоге Кройф попал 4 раза, а Стоичков только 2 раза. Больше споров у футболиста с тренером не возникало.
Ответить
