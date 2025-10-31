У Ямаля вновь возникли проблемы со здоровьем

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не смог выложиться полностью в Эль Класико с «Реалом» (1:2) из-за боли в паху, которая влияет на его скорость и выносливость. Тренерский штаб скорректировал роль Ламина на поле, чтобы не перегружать его.
Футболист понимают, что не готов на 100%. Он планирует пройти ещe несколько недель консервативного лечения и ежедневно оценивать прогресс. Если боль сохранится, Ямаль рассмотрит возможность хирургического вмешательства. Пока этот вариант не рассматривается и решение ещe не принято.
Ямаль проходит медицинские консультации вне клуба, чтобы определить, находится ли боль в пределах нормы и как может помочь операция, если она необходима.
Вингер тренируется с командой и следует плану тренировок. Они не рассчитаны на максимальную интенсивность, поскольку в условиях плотного расписания приоритет – быть в хорошей форме к матчам.
- Ямаль травмировал пах в сентябре, пропустив несколько матчей. Позднее проблема вернулась.
- 18-летний Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 8 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.