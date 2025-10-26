Семшов объяснил, чем для «Динамо» чревато поражение от «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между командами.

«Динамо», наверное, за чемпионство сложно будет побороться в этом сезоне. Команда практически всем своим конкурентам, за исключением «Спартака», уступила.

Сейчас матч для «Динамо» очень важен, если бело-голубые не выиграют, думаю, на чемпионство шансы точно потеряны. А за троечку «Динамо» еще поборется, возможности есть.

«Зенит» выше в таблице, как бы ни сложился матч, команда будет продолжать бороться за первое место. Матчи с конкурентами впереди, «Краснодар» обыграли, в целом с претендентами хорошо команда играет», – сказал Семшов.