Семшов объяснил, чем для «Динамо» чревато поражение от «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между командами.
«Динамо», наверное, за чемпионство сложно будет побороться в этом сезоне. Команда практически всем своим конкурентам, за исключением «Спартака», уступила.
Сейчас матч для «Динамо» очень важен, если бело-голубые не выиграют, думаю, на чемпионство шансы точно потеряны. А за троечку «Динамо» еще поборется, возможности есть.
«Зенит» выше в таблице, как бы ни сложился матч, команда будет продолжать бороться за первое место. Матчи с конкурентами впереди, «Краснодар» обыграли, в целом с претендентами хорошо команда играет», – сказал Семшов.
- Игра начнется в 17:30 мск.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.
- «Динамо» занимает 8-ю строчку.
Источник: ТАСС