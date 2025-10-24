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Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»

24 октября 2025, 19:00
9

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал резонансное высказывание Андрея Аршавина.

  • Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».
  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

– Аршавин сказал, что он является мировой звездой. Кого из российских футболистов вы бы включили в этот список?

– Таких было много: тот же Аршавин, а еще Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк.

В девяностые были Карпин, Мостовой, Онопко. У нас достаточно звезд можно вспомнить.

– Думаете, о вас в Европе знают?

– Я же там не играл. Я всегда на хайпе, но только в пределах России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Глушаков Денис
Комментарии (9)
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...уефан
1761321805
...ага, на хайпе, но в пределах федерации...
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Интерес
1761322399
Так , тема "Как вас теперь называть?" приказала долго жить. Теперь обсасываем новую :"Кто вы ,доктор Зорге?"!
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Тинез Розоп
1761324239
Такой дурдом творится….(один пёрнет и у всех спрашивают)
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Каратель помойников
1761378849
Чипспвин мировая звезда??? Хороший игрок рпл-вот потолок чипсоеда
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momwig_
1761429293
Путин - самый лучший футболист. И самый известный. Это говно нужно назначить иноврагом народа, а потом - ь. Заслуги, которые он приписывает себе, добыты на земле нашего злейшего врага - англохоббитов. Не зря он Качелькина вспоминает. Посадить и допрашивать года на 23.
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