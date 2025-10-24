Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал резонансное высказывание Андрея Аршавина.

Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».

Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

– Аршавин сказал, что он является мировой звездой. Кого из российских футболистов вы бы включили в этот список?

– Таких было много: тот же Аршавин, а еще Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк.

В девяностые были Карпин, Мостовой, Онопко. У нас достаточно звезд можно вспомнить.

– Думаете, о вас в Европе знают?

– Я же там не играл. Я всегда на хайпе, но только в пределах России.