  Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ

Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ

Сегодня, 13:15
3

РФС назначил судей на 13-й тур РПЛ.

25 октября (суббота)

«Спартак»«Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Денис Петров, Артeм Перов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Виктор Кулагин.

26 октября (воскресенье)

«Акрон»«Локомотив»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН»«Балтика»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Андрей Иванов.

«Зенит»«Динамо»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар»«Рубин»: судья – Артeм Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Эдуард Малый.

27 октября (понедельник)

«Ахмат»«Сочи»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.

Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева 1
Динамовец Нгамале назвал любимое русское матерное выражение 2
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Ростов Динамо ЦСКА Крылья Советов Акрон Локомотив Пари НН Балтика Зенит Краснодар Динамо Рубин Ахмат Сочи
Комментарии (3)
рылы
1761301296
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевшего шафеева! несколько красивых чемоданов с логотипом лукойла уже занесены!
Семак ответил, стало ли «Динамо» слабее при Карпине
15:41
«Урал» выставил на продажу 50% акций: известна стоимость
15:30
1
Лидер «Барселоны» пропустит Эль Класико
15:15
Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна
15:00
4
Генич ответил, как повлияет на «Спартак» возвращение Станковича после дисквалификации
14:48
3
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:38
6
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела
14:14
9
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
13:57
9
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
12:45
14
Где смотреть матч ЦСКА – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:29
Где смотреть матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:28
Два клуба РПЛ потребовали взыскать с обанкротившихся «Химок» более 100 миллионов рублей
14:28
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:26
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
13:57
9
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
12:45
14
Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева
12:26
1
Динамовец Нгамале назвал любимое русское матерное выражение
12:16
3
«Зенит» готовит трансфер нового бразильца – 8-го по счету
12:02
31
Два игрока «Зенита» точно не сыграют с «Динамо»
11:41
2
Спартаковец Солари оценил легендарный тарасовский борщ
11:25
7
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Оренбург»
10:53
11
Онопко объяснил, почему не становится главным тренером
10:27
3
Шпилевского не уволят из «Пари НН» даже в случае вылета из РПЛ
10:21
8-летний сын Соболева проводит сезон результативнее, чем отец
10:13
3
Тарханов определил матч 13-го тура РПЛ, где у одной команды 1-процентный шанс на очки
10:02
3
«Динамо» предлагает ввести в РПЛ необычный потолок зарплат
09:42
13
Лещук определил 2 клуба России с самой богатой историей, принизив «Зенит»
09:30
10
В «Акроне» объяснили, почему примут «Локомотив» в чужом регионе
09:20
3
Тренер «Ростова» Альба поделился впечатлениями от знакомства с губернатором Слюсарем
09:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 13-го тура РПЛ
09:00
6
Прогноз Онопко, выиграет ли Карпин РПЛ с «Динамо»
08:45
3
Аршавин аргументировал, почему Месси лучше Роналду
01:11
11
ФотоРеакция «Спартака» на золотую медаль Мельниковой на ЧМ по спортивной гимнастике
00:36
2
Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров
Вчера, 23:23
12
Лещук – о «Зените»: «Пусть боятся, что к ним едет «Динамо»
Вчера, 22:22
9
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»
Вчера, 22:10
16
