Семшов посмеялся над «Спартаком»: «Международная команда»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

«Применительно к «Спартаку» я бы вообще сейчас не говорил о чемпионстве. Отрыв большой, есть вопросы по игре. Надо говорить о том, что нужна серия побед, как это было в прошлом году.

Для меня новость, что у «Спартака» голов в РПЛ этого сезона не забил ни один русский игрок. Да, россияне в основном играют в обороне… Но все равно удивительно. Вроде бы народная команда, а получается на выходе – команда международная. Удивительные времена настали!» – сказал Семшов.