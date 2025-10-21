Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оборону «Динамо» назвали «проходным двором»

21 октября 2025, 09:28
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Динамо». Он заявил, что у команды серьезные проблемы в защите.

«У «Динамо» в обороне проходной двор. Соперники знают, что защитники бело-голубых могут допускать ошибки и доигрывают каждый эпизод. Из-за неуверенной игры в обороне «Динамо» дарит очки.

Как только действия в обороне удастся наладить, команда начнет подниматься вверх по турнирной таблице», – сказал Колосков.

  • «Динамо» под руководством Валерия Карпина занимает 8-е место в РПЛ.
  • Следующий матч в чемпионате команда проведет 26 октября против «Зенита».

Еще по теме:
Матч РПЛ завершился массовой дракой 1
Босс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Колосков Вячеслав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1761032154
Эка невидаль - проходной двор) Карпуша-дорогуша уверенно ведет команду к краху) Так, после 12 туров сезона 2024-2025 «Динамо» имело в своем активе 26 очков, забило 23 мяча и пропустило 12. После 12 туров текущего сезона «Динамо» набрало 16 очков (!), голов забило, 19 пропустило)) И это при том, что Карпуша-дорогуша сам руководил летними трансферами) Миранчук, Сергеев, Осипенко, Зайнутдинов - все его протеже) Думаю, многие клубы приветствуют приход Карпуши-дорогуши в «Динамо» и готовы не только спеть ему «Многая лета!» и громогласно крикнуть по окончании «Валера, ВЕРИМ!!!»
Ответить
FWSPM
1761034123
проблемы ровно теже что и у Спартака... такие же непонятные решения по назначению тренеров которые ничего не смыслят в обороне и покупки откровенно слабых исполнителей в защиту. Результат предсказуем.
Ответить
499920-посухов-yandex
1761035730
Эта дырявая оборона будет не проходная для Зенита в воскресенье.
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
4
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
4
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+