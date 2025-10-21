Оборону «Динамо» назвали «проходным двором»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Динамо». Он заявил, что у команды серьезные проблемы в защите.

«У «Динамо» в обороне проходной двор. Соперники знают, что защитники бело-голубых могут допускать ошибки и доигрывают каждый эпизод. Из-за неуверенной игры в обороне «Динамо» дарит очки.

Как только действия в обороне удастся наладить, команда начнет подниматься вверх по турнирной таблице», – сказал Колосков.