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Семак назвал конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

20 октября 2025, 09:50
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о конкурентах после матча с «Сочи» (3:0). Петербургская команда победила со счетом 3:0 в 12-м туре РПЛ и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Краснодар» и «Локомотив» лидируют. Кто для вас все-таки основной конкурент в борьбе за чемпионство? Может быть, учитывая прошлый год, это «Краснодар»?

– Лидирующие команды и являются главными конкурентами. Есть еще выше нас и ЦСКА, есть еще и «Динамо», и «Спартак», которые наберут и догонят – думаю, те команды, которые идут в верхней части таблицы. В принципе, думаю, есть группа команд в последние годы, которые демонстрируют тот футбол, который позволяет бороться за чемпионство. В прошлом году «Краснодар» провел сезон очень ровно, набрали большое количество очков, которых хватило для победы. В предыдущих сезонах наши основные конкуренты были то «Спартак», то ЦСКА, то «Динамо», то «Локомотив». Все команды сильные, все готовы бороться за чемпионство.

– В 14-м туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Команда Галактионова произвела большое впечатление после победы над ЦСКА. Какие трудности вы видите и готовы ли на какие-то сюрпризы?

– У нас еще есть игра с «Оренбургом». А вообще впереди неделя, посредине которой есть матч на Кубок России. По «Локомотиву»: конечно, это команда, которая славится стандартными положениями, быстрыми атаками, но с ЦСКА хорошо смотрелись и позиционные атаки. Команда набрала хороший ход. Посмотрим, мне кажется, будет интересный матч, нам нужно дома играть, стараться побеждать, естественно. А как будем играть… Времени еще много, посмотрим.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
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Вжыхъ
1760947496
У Звенита только Звенит конкурент. Кроме них самих никто реально им помешать не может в РПЛ.
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