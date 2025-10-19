Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Динамо» вырвало домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) благодаря голу на 94-й минуте

Вчера, 21:32
10

«Ахмат» в 12-м туре РПЛ упустил победу над «Динамо». Москвичей спас гол Константина Тюкавина на 90+4 минуте.

Грозненцам не помешал добыть очко нереализованный пенальти на 38-й минуте (Лечи Садулаев).

«Ахмат» остался на девятом месте. «Динамо» – на восьмом.

Россия. Премьер-лига. 12 тур
Динамо - Ахмат - 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 - И. Сергеев, 16; 1:1 - Г. Мелкадзе, 21; 1:2 - Э. Касинтура, 88; 2:2 - К. Тюкавин, 90+3.
Незабитые пенальти: нет - Л. Садулаев, 38.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
62-летний Черчесов ответил, можно ли к нему обращаться «Станислав» 2
«Динамо» планировало уволить Карпина в случае поражения от «Ахмата»
Черчесов прокомментировал упущенную победу «Ахмата» над «Динамо» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
Комментарии (10)
slavа0508
1760898847
Топорик подвис над Валериной головой ...
Ответить
neim
1760898989
Ухххх, отскочили ... (((
Ответить
Интерес
1760899021
Отличный результат для конкурентов сверху и снизу таблицы.
Ответить
insider_retro
1760899084
Драматичная игруха с небезупречным сценарием... Нынче в РПЛ можно легко впу́хнуть, но можно и на тоненького спастись...
Ответить
Тинез Розоп
1760899347
Костя спасает Валеру…
Ответить
Цугундeр
1760899487
Сборы со сборной- лишние слёзы..)
Ответить
...уефан
1760899742
...бородёнка с усёнками отскочила от усов...
Ответить
Legion-o
1760899898
Динамо Карпина, тот еще цирк, но зачем их еще вторую игру подряд левыми пеналями убивать? Они и сами себе привезут!
Ответить
FWSPM
1760900246
Валера вслед за Станком
Ответить
Хулиганин
1760902816
Раньше бы написали "Вырвало очко".
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером
Вчера, 23:58
Видео62-летний Черчесов ответил, можно ли к нему обращаться «Станислав»
Вчера, 23:05
3
«Динамо» планировало уволить Карпина в случае поражения от «Ахмата»
Вчера, 22:37
Карпин прокомментировал спасение «Динамо» в матче с «Ахматом»
Вчера, 22:23
В «Динамо» прояснили будущее Карпина на фоне очковых потерь
Вчера, 22:16
1
Черчесов прокомментировал упущенную победу «Ахмата» над «Динамо»
Вчера, 22:00
1
60-летний Осинькин ответил, можно ли к нему обращаться «Игорь»
Вчера, 21:55
6
РПЛ. «Динамо» вырвало домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) благодаря голу на 94-й минуте
Вчера, 21:32
10
Стало известно, кто наложил вето на Бенитеса в «Спартаке»
Вчера, 21:02
2
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
Вчера, 20:29
1
Черчесов – после упущенной победы над «Динамо»: «В моем лексиконе нет слова «проблема»
00:05
ФотоМиранчук покинул стадион на костылях, участие в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 23:25
Черчесов прокомментировал упущенную победу «Ахмата» над «Динамо»
Вчера, 22:00
1
60-летний Осинькин ответил, можно ли к нему обращаться «Игорь»
Вчера, 21:55
6
РПЛ. «Динамо» вырвало домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) благодаря голу на 94-й минуте
Вчера, 21:32
10
Губерниев: «Спартак» – это футбольный мазохизм»
Вчера, 21:22
2
Стало известно, кто наложил вето на Бенитеса в «Спартаке»
Вчера, 21:02
2
ВидеоИгрок «Ахмата» – о пенальти в ворота «Динамо»: «Я мог не падать»
Вчера, 20:43
Реакция Рахимова на 0:3 от «Балтики»
Вчера, 20:16
1
Талалаев прокомментировал 3:0 «Балтики» против «Рубина»
Вчера, 19:58
4
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
Вчера, 19:50
1
Шпилевский заявил, что он плохой тренер
Вчера, 19:38
4
Губерниев оскорбил Станковича двумя словами
Вчера, 19:27
18
Определилась новая команда Станковича
Вчера, 19:18
6
Известен день, когда «Спартак» поменяет Станковича на Гарсию Пласу
Вчера, 19:11
8
РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти
Вчера, 18:58
17
Агент Баринова подтвердил, что предложение «Локо» о продлении контракта отвергнуто
Вчера, 18:47
1
ВидеоЭкс-комментатор «Матч ТВ» поругал Шнякина за работу на игре «Локо» – ЦСКА
Вчера, 18:30
4
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль
Вчера, 18:17
8
«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта
Вчера, 18:09
5
Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 18:01
1
Осинькин отреагировал на 0:3 от «Зенита»
Вчера, 17:43
2
Семак прокомментировал разгром «Сочи»
Вчера, 17:19
13
ВидеоСемак ответил, можно ли к нему обращаться «Сергей»
Вчера, 17:10
Талалаев рассказал о подготовке к матчу с «Рубином», упомянув некую тетю Раису
Вчера, 17:03
3
Реакция Титова на скорую отставку Станковича
Вчера, 16:45
ВидеоМостовой демонстративно не стал праздновать гол в ворота «Сочи»
Вчера, 16:37
2
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:34
