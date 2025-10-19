РПЛ. «Динамо» вырвало домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) благодаря голу на 94-й минуте

«Ахмат» в 12-м туре РПЛ упустил победу над «Динамо». Москвичей спас гол Константина Тюкавина на 90+4 минуте.
Грозненцам не помешал добыть очко нереализованный пенальти на 38-й минуте (Лечи Садулаев).
«Ахмат» остался на девятом месте. «Динамо» – на восьмом.
Россия. Премьер-лига. 12 тур
Динамо - Ахмат - 2:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Сергеев, 16; 1:1 - Г. Мелкадзе, 21; 1:2 - Э. Касинтура, 88; 2:2 - К. Тюкавин, 90+3.
Незабитые пенальти: нет - Л. Садулаев, 38.
Источник: «Бомбардир»