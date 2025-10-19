РПЛ. «Динамо» вырвало домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) благодаря голу на 94-й минуте

«Ахмат» в 12-м туре РПЛ упустил победу над «Динамо». Москвичей спас гол Константина Тюкавина на 90+4 минуте.

Грозненцам не помешал добыть очко нереализованный пенальти на 38-й минуте (Лечи Садулаев).

«Ахмат» остался на девятом месте. «Динамо» – на восьмом.