Мостовой – о летнем новичке «Спартака»: «Не можем представить команду без него»

Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Спартака» Жедсоне Фернандеше.
«Адаптировался ли Жедсон в Спартаке? Видите, вопрос – и сразу же ответ. Когда многие кричат, что кому-то надо адаптироваться, вклиниться, кому-то ещe что... А человек приехал и на третий день уже вышел на игру!
И без него «Спартак» мы уже не можем представить. Это о чeм говорит? Это говорит о высоком уровне футболиста!» – заявил Мостовой.
- «Спартак» купил португальца у «Бешикташа» за рекордные для клуба 27 млн евро с учетом бонусов.
- Жедсон забил 5 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
Источник: Metaratings