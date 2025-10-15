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  • Кокорин рассказал о драке с известным рэпером: «Паша ему «наварил»

Кокорин рассказал о драке с известным рэпером: «Паша ему «наварил»

15 октября 2025, 12:20
2

Бывший форвард сборной России Александр Кокорин рассказал, как развлекался раньше. Однажды он подрался с известным американским рэп-исполнителем Лил Уэйном.

– От многого сейчас дуреете, что вы с друзьями раньше творили?

– Да. В Москве это как раз было время ночных клубов. Все ждали, чтобы у тебя игра попала на выходные, ты отыграл и пошел в клуб. Но самая дикая история была не во время сезона, а в отпуске, когда мы с Пашей Мамаевым в Майами подрались с Лил Уэйном, самым популярным рэпером мира в 2013 году. На ровном месте. Классная история была! Мы попали на темнокожую вечеринку, и Лил Уэйну не понравилось, как белые гуляют. Он пытался нас заткнуть и выгнать. Но мы дали ему отпор.

– Прямо «наварили»?

– Паша «наварил». И через секунду его скрутила и выкинула личная охрана с охраной клуба – представляете, какие там амбалы! Они на английском кричали: «Боже мой, вы что сделали, вы понимаете, кто это такой?!»

– Вас тоже выкинули?

– Меня подобрее. Его вообще за секунду. Там, чтобы войти в клуб, нужно было отдать паспорт, чтобы они удостоверились, что тебе уже есть 21 год, и кредитную карту. Так они прямо паспорта выкинули. Веселые времена были! Тусовались с девчонками, было нормальное живое общение. Не было всех этих телефонов, соцсетей. Погуляли и разошлись.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арис Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (2)
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Cleaner
1760527093
Кокоша примитивен, как амеба...(
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Денис 86
1760561969
Два типичных гопника уверен твоего Мамаева ********* охранники Лила Уэйна драки там настоящей не было не ***** скажи спасибо, что таких хлюпиков и щупликов не отделали по полной а то бы собирали бы вас по частичкам тела и домой бы вы не скоро попали находясь в американских больничках правильно сделали все с вами эти охранники вести себя и русским нужно прилично а не как пьяные ****** тем более в чужой стране просто обдолбанные и потерянные бесталанные дебилы возомнившие себя невесть кем и ничего не добившиеся нигде и ничего из себя не представляющие по большому счету
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