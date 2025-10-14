Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича.

«Слухи ходят о том, что Станкович может возглавить сборную Сербии, но не более того. Для «Спартака» было бы идеально, если бы Станкович ушeл в сборную, а клуб заплатил бы ему небольшую неустойку. В таком случае красно-белые не попадут на большие деньги.

Что касается нового тренера, у клуба есть руководители – тот же Франсис Кахигао бегает и кого-то ищет. Всe зависит от них. Мы можем назвать кого угодно, но какой в этом толк?» – сказал Шикунов.