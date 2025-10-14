Введите ваш ник на сайте
  Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии

Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии

Сегодня, 20:23
1

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича.

«Слухи ходят о том, что Станкович может возглавить сборную Сербии, но не более того. Для «Спартака» было бы идеально, если бы Станкович ушeл в сборную, а клуб заплатил бы ему небольшую неустойку. В таком случае красно-белые не попадут на большие деньги.

Что касается нового тренера, у клуба есть руководители – тот же Франсис Кахигао бегает и кого-то ищет. Всe зависит от них. Мы можем назвать кого угодно, но какой в этом толк?» – сказал Шикунов.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Еще по теме:
Слишкович выделил общее между Станковичем и Гаттузо
Станкович сделал выбор между «Спартаком» и сборной Сербии 10
В сборной Сербии выбирают между Станковичем и еще двумя тренерами
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
andr45
1760463564
В 2015 году в отношении Шикунова было возбуждено уголовное дело по факту растраты 34 млн рублей бюджетных средств
  • Читайте нас: 