Стало известно, что сказал Карпин в раздевалке в перерыве матча с Ираном

Защитник сборной России Матвей Лукин прокомментировал исход товарищеского матча с Ираном (2:1).

– Было очень важно начать с полной концентрацией. Иран начал очень хорошо, бежали все в атаку, но мы перетерпели и переломили ход игры, очень хорошо, что выиграли. Полный стадион, 40 тысяч болельщиков, это просто кайф.

– В перерыве Валерий Карпин что‑то говорил вам такое, что могло подбодрить?

– Он, как всегда, сказал играть в свой футбол, играть первым номером, высоко прессинговать и что нужно обязательно выиграть.