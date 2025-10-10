Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею, Дуглас Сантос вышел в стартовом составе

Южная Корея на своем поле в Сеуле проиграла Бразилии в товарищеском матче со счетом 0:5.
В первом тайме голы у гостей забили Эстевао на 13-й минуте и Родриго на 41-й. После перерыва они оформили дубли. Эстевао забил на 48-й минуте, а Родриго на 49-й. Еще один гол у Бразилии на счету Винисиуса. Он отличился на 77-й минуте.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии и был заменен на 70-й минуте.
Товарищеские матчи. Сборные.
Южная Корея - Бразилия - 0:5 (0:2)Календарь турнира
Голы: 0:1 - Эстевао, 13; 0:2 - Родриго, 41; 0:3 - Эстевао, 48; 0:4 - Родриго, 49; 0:5 - Винисиус, 77.
Источник: «Бомбардир»