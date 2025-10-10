Введите ваш ник на сайте
Стало известно решение УЕФА по участию юношеской сборной России в отборе на Евро

Сегодня, 14:47
4

Юношеская сборная России (U19) не примет участия в отборочном турнире к чемпионату Европы-2027 и, соответственно, пропустит его финальную часть.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис разослал письмо со списком допуска команд к турниру, в котором отсутствует Россия. За сборную могли бы выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2007 года. Остальные 54 ассоциации УЕФА допущены к выступлениям, в письме указано их распределение по стадия отбора и корзинам.

Жеребьевка отбора на юношеский чемпионат Европы U19 2027 года пройдет в швейцарском Ньоне 10 декабря 2025-го.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Сборная России U19 была исключена из отбора на юношеский чемпионат Европы 2022 года и не была допущена к квалификации на следующие Евро, которые проходят ежегодно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия (до 18) Россия
Комментарии (4)
ilich55
1760098188
Кто-то ждал иного решения? Теодор Теодоридис трусоват по жизни. Видимо не зря это грек родился под одним из самых трусливых знаков зодиака.
Ответить
...уефан
1760099978
...шакальё!...
Ответить
Anton1969
1760101153
Крысы позорные!!!
Ответить
subbotaspartak
1760105648
Печально...
Ответить
