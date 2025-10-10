Стало известно решение УЕФА по участию юношеской сборной России в отборе на Евро

Юношеская сборная России (U19) не примет участия в отборочном турнире к чемпионату Европы-2027 и, соответственно, пропустит его финальную часть.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис разослал письмо со списком допуска команд к турниру, в котором отсутствует Россия. За сборную могли бы выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2007 года. Остальные 54 ассоциации УЕФА допущены к выступлениям, в письме указано их распределение по стадия отбора и корзинам.

Жеребьевка отбора на юношеский чемпионат Европы U19 2027 года пройдет в швейцарском Ньоне 10 декабря 2025-го.