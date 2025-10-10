Мостовой – о сборной России: «Играем с непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень Ирана и других соперников национальной команды.

«Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Без разницы, выиграешь или проиграешь. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды. Иордания какая-то, которая почти сотая [в рейтинге ФИФА] приехала, – чуть не проиграли», – сказал Мостовой.

Матч Россия – Иран пройдет сегодня в Волгограде и начнется в 20:00 мск.