Миранчук пожаловался после прибытия в расположение сборной России

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук посетовал на логистические трудности.

29-летний футболист последним прибыл в расположение сборной России.

– Уже привыкли к столь долгой дороге? Настраиваетесь на предстоящий матч, есть шанс появиться на поле?

– Привыкнуть тяжело. Просто понимаю, что это данность. Спокойно отношусь к этому.

Что касается моего появления, то я готов, но нужно спрашивать у Карпина.