Миранчук пожаловался после прибытия в расположение сборной России

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук посетовал на логистические трудности.
29-летний футболист последним прибыл в расположение сборной России.
– Уже привыкли к столь долгой дороге? Настраиваетесь на предстоящий матч, есть шанс появиться на поле?
– Привыкнуть тяжело. Просто понимаю, что это данность. Спокойно отношусь к этому.
Что касается моего появления, то я готов, но нужно спрашивать у Карпина.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
Источник: «Матч ТВ»