Овчинников проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»

Сергей Овчинников считает, что судья ошибся, назначив пенальти в пользу «Акрона» на 92-й минуте игры 11-го тура РПЛ против «Зенита».

«Для меня это не пенальти. Ну как Дуглас Сантос мог убрать руку в 20 сантиметрах, когда там идeт срезка от головы? Ну мяч уходит от ворот, это не голевой эпизод, мяч не летит в створ ворот.

Это должна быть [акцентированная] игра рукой, наверное. Или там игрок выбивает из ворот, или он прерывает пас. Но это же не значит…

Я там хитрый нападающий, подцепил в руку, руки у защитника внизу, попал. Ну какая это рука?» – сказал Овчинников.