«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова

Сергей Овчинников официально стал директором академии «Локомотива».
«Очень рад вернуться туда, где я провeл много ярких лет своей карьеры. «Локомотив» – знаковое для меня место. Поэтому над предложением возглавить Академию долго не раздумывал.
Я благодарен руководству за оказанное мне доверие. Вместе мы продолжим развивать Единую систему подготовки воспитанников, чтобы увеличивать их количество в главной команде «Локомотива».
Отдельную благодарность хочу выразить Ирине Геннадьевне Барановой за продуктивную совместную работу, которую мы проделали в РФС», – сказал Овчинников.
- Экс-вратарь выступал за «Локо» с 1991 по 1997 и с 2002 по 2005 год, провел 366 матчей.
- Ради возвращения в московский клуб он ушел с должности начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.
Источник: сайт «Локомотива»