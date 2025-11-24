Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова

Сегодня, 17:40

Сергей Овчинников официально стал директором академии «Локомотива».

«Очень рад вернуться туда, где я провeл много ярких лет своей карьеры. «Локомотив» – знаковое для меня место. Поэтому над предложением возглавить Академию долго не раздумывал.

Я благодарен руководству за оказанное мне доверие. Вместе мы продолжим развивать Единую систему подготовки воспитанников, чтобы увеличивать их количество в главной команде «Локомотива».

Отдельную благодарность хочу выразить Ирине Геннадьевне Барановой за продуктивную совместную работу, которую мы проделали в РФС», – сказал Овчинников.

  • Экс-вратарь выступал за «Локо» с 1991 по 1997 и с 2002 по 2005 год, провел 366 матчей.
  • Ради возвращения в московский клуб он ушел с должности начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Овчинников Сергей
