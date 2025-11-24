«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова

Сергей Овчинников официально стал директором академии «Локомотива».

«Очень рад вернуться туда, где я провeл много ярких лет своей карьеры. «Локомотив» – знаковое для меня место. Поэтому над предложением возглавить Академию долго не раздумывал.

Я благодарен руководству за оказанное мне доверие. Вместе мы продолжим развивать Единую систему подготовки воспитанников, чтобы увеличивать их количество в главной команде «Локомотива».

Отдельную благодарность хочу выразить Ирине Геннадьевне Барановой за продуктивную совместную работу, которую мы проделали в РФС», – сказал Овчинников.