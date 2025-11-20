В РФС прокомментировали уход Овчинникова в «Локомотив»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что Сергей Овчинников покинул пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

«Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в Академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования.

Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в «Локомотиве», с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе», – заявил Митрофанов.

«Неоценимый опыт, а также отменные профессиональные и человеческие качества Сергея Ивановича позволили Академии РФС поднять уровень тренерского образования и заложили основу для его дальнейшего развития в будущем.

С очевидной грустью, но и пониманием встретили его решение продолжить работу в «Локомотиве». Желаем удачи и новых свершений в клубе, который за многие годы стал для него родным.

И не прощаемся. Сергей Иванович продолжит сотрудничество с РФС как эксперт, в особенности в направлении детско-юношеского футбола», – добавила глава Академии РФС Ирина Баранова.