В РФС прокомментировали уход Овчинникова в «Локомотив»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что Сергей Овчинников покинул пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.
«Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в Академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования.
Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в «Локомотиве», с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе», – заявил Митрофанов.
«Неоценимый опыт, а также отменные профессиональные и человеческие качества Сергея Ивановича позволили Академии РФС поднять уровень тренерского образования и заложили основу для его дальнейшего развития в будущем.
С очевидной грустью, но и пониманием встретили его решение продолжить работу в «Локомотиве». Желаем удачи и новых свершений в клубе, который за многие годы стал для него родным.
И не прощаемся. Сергей Иванович продолжит сотрудничество с РФС как эксперт, в особенности в направлении детско-юношеского футбола», – добавила глава Академии РФС Ирина Баранова.
- Овчинников работал в РФС с 2021 года.
- За «Локо» он выступал с 1991 по 1997 и с 2002 по 2005 год, а теперь займет должность директора клубной академии.